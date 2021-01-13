Nevin Yanıt kimdir, kaç yaşında? Survivor Nevin Yanıt nereli?

Survivor 2018'de Gönüllüler Takımında yer alan Nevin Yanıt son günlerde en çok merak edilen ve araştırılan isimlerden biri. İlk bakışta atletik vücudu ve fiziksel özellikleriyle dikkatleri hemen üzerine çeken Nevin Yanıt'ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar,Nevin Yanıt kimdir, kaç yaşında? Survivor Nevin Yanıt nereli? diye aratıyor.

Uluslararası atletizm organizasyonlarında ülkemiz adına yarışmış ve dereceler almış bir isim olan Nevin Yanıt, Survivor 2018 kadrosuna dahil olduktan sonra tekrar gündem oldu. Dünya Atletizm Şampiyonaları'nda dereceler alan ve ülkemizi başarıyla temsil eden Nevin Yanıt, yarışmada bugüne kadar yaptıklarıyla ne kadar iddialı bir isim olduğunu bir kez daha gösterdi. Survivor 2018'in profesyonel sporculuk geçmişine sahip yarışmacılarından Nevin Yanıt hakkında tüm merak edilenler...

NEVİN YANIT KİMDİR?

16 Şubat 1986 yılında Mersin'de dünyaya gelen Nevin Yanıt, 2002 yılında profesyonel olarak atletizm sporuna başlamış ve 2004-2005 yıllarında gençler Türkiye rekorunu kırmıştır. 2006 Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre ve 100 metre engellide altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çeken Yanıt, 2007 yılında Macaristan'da yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu, yine 2007 yılı içinde Bangkok'ta yapılan Dünya Üniversite Oyunları'nda ise ikinci oldu.

Mart 2008'de İspanya'nın Valencia şehrinde organize 12. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellideki 8.09'luk derecesiyle yarı finale yükseldi. 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 12.94 derecesiyle Olimpiyat tarihinde bir kısa mesafe dalında yarı finale kalan ilk Türk atlet oldu. Ancak yarı finalde 13.28 saniye koşarak sonuncu oldu ve organizasyondan elendi. Nevin Yanıt, ayrıca, 2008 yılında Pekin Olimpiyatları'nda yarı final yarışan ilk Türk bayan atlet olmuştur.

İtalya'nın Pescara şehrinde düzenlenen 2009 Akdeniz Oyunları'nda, 100 metre engelli yarışında ülkemizi başarı ile temsil eden Nevin yanıt 13.08 saniyelik derecesiyle altın madalya kazanmıştı. 2010 yılında Barselona'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda elinde bulundurduğu Türkiye rekorunu geliştirerek Avrupa şampiyonu olmuştur.

2012 Londra Olimpiyatları'nda finale kalan Nevin Yanıt, yine aynı yıl düzenlenen İslam Oyunları'nda da mücadele etmiştir. Eski Milli atlet, Kendisi gibi spor camiasından olan Serkan Baltacı ile evlenmiş, evlendikten sonra Baltacı soyadını almıştır.

Son olarak TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor 2018 yarışmasında yer alan Nevin Yanıt, burada Gönüllüler Takımında mücadele etmektedir.