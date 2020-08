Neuralink nedir? Neuralink ne işe yarar? Elon Musk'ın merakla beklenen yeni buluşunu internet ortamından canlı olarak tanıttı. Peki, Neuralink ne işe yarar? Neuralink nedir?

NEURALİNK NEDİR?

İnsanlarda kullanılması planlanan mevcut tasarım, kulağın arkasına yerleştirilen, insan saçının dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor. Bu çipin nörları ve sinir uçlarını uyarması hedefleniyor.

Neuralink Corporation, Elon Musk ve kurucu ekibi (Ben Rapoport, Dongjin Seo, Max Hodak, Paul Merolla, Philip Sabes, Tim Gardner, Tim Hanson, Vanessa Tolosa) tarafından kurulan ve implante edilebilir beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI'ler) geliştiren bir Amerikan nöroteknoloji şirketidir. Şirketin merkezi San Francisco'dadır; 2016 yılında kuruldu ve ilk kez Mart 2017'de halka açıklandı. Ticari marka "Neuralink", Ocak 2017'de önceki sahiplerinden satın alındı.

Şirket kurulduğundan bu yana, çeşitli üniversitelerden birçok ünlü nörobilimci kiraladı.

Nisan 2017'de, Wait But Why adlı bir blog, şirketin kısa sürede ciddi beyin hastalıklarını tedavi etmek için cihaz geliştirmeyi hedeflediğini ve nihayetinde yaşanan insani gelişmenin, bazen transhümanizm olarak adlandırıldığını bildirdi. Musk, bu fikirle kısmen, Iain M. Banks'ın 13 romanından oluşan The Culture'ın kurgusal evreninin bir parçası olan "sinirsel bağcık" adlı bir bilim kurgu konseptiyle ilgilendiğini söyledi.

Musk, nöral bağı, zorunlu olarak geniş cerrahi yerleştirme anlamına gelmeyecek, ancak ideal olarak bir damar veya arter yoluyla bir implant yerleştirecek olan "korteksin üstündeki dijital katman" olarak tanımladı. Musk, uzun vadeli hedefin, Musk'un kontrol edilmezse insanlık için varoluşsal bir tehdit olarak algıladığı "yapay zeka ile simbiyoz" a ulaşmak olduğunu açıkladı. Günümüzde bazı nöroprostetikler beyin sinyallerini yorumlayabilir ve engelli kişilerin protez kollarını ve bacaklarını kontrol etmelerine izin verebilir. Musk, bu teknolojiyi, harekete geçirmek yerine, geniş bant hızında diğer harici yazılım ve aygıt türleriyle etkileşime girebilen implantlarla ilişkilendirmeyi amaçlamaktadır.

2018 itibarıyla, şirket "kamuya açık olduğundan beri çalışmaları hakkında oldukça gizli kalmasına" rağmen, kamuoyu kayıtları San Francisco'da bir hayvan test tesisi kurmaya çalıştığını gösterdi (ancak görünüşe göre bir tane açmamış), daha sonra Kaliforniya, Davis Üniversitesi'nde araştırma yapmaya başladı.

2018 itibarıyla, Neuralink, San Francisco'nun Mission Bölgesi'nde, Musk'un ortak bir şirketi olan OpenAI ile bir ofis binası paylaşıyor

NEURALİNK NE İŞE YARAR?

Musk'ın 2016'da hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek.

Ünlü girişimci geçen aylarda söz konusu teknoloji sayesinde 5 yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını iddia etmişti.

Milyarder girişimci, beyin implantının; hafıza kaybına depresyona ve görme engeline kadar çeşitli nörolojik sorunları ve omurga yaralanmalarını çözebileceğini söyledi.

İcadın yakın vadeli hedefi, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları tedavi etmek.