Neuralink nedir? Elon Musk'un çığır açacak projesi Neuralink!

Elon Musk'un insan beynini yapay zeka ile entegre etmek için geliştirdiği nöroteknoloji şirketi olan Neuralink' kurmuştu. Son zamanlarda Neuralink şirketinin yaptığı çalışmalar sıkça araştırılan konular arasında. Herkesin merakla beklediği Elon Musk'un yeni projesi Neuralink hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Neuralink nedir? Elon Musk'un çığır açacak projesi Neuralink! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Elon Musk'un insan beynini yapay zeka ile entegre etmek için geliştirdiği nöroteknoloji şirketi olan Neuralink' kurmuştu. Son zamanlarda Neuralink şirketinin yaptığı çalışmalar sıkça araştırılan konular arasında. Herkesin merakla beklediği Elon Musk'un yeni projesi Neuralink hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Neuralink nedir? Elon Musk'un çığı açacak projesi Neuralink! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NEURALİNK NEDİR?

Neuralink Corporation, Elon Musk ve sekiz nörolog tarafından, implante edilebilir beyin-makine ara yüzleri geliştirmek amacıyla 2016'da San Francisco'da kurulmuş Amerikan nöroteknoloji şirketidir.

Ticari marka "Neuralink", Ocak 2017'de önceki sahiplerinden satın alındı. Şirket kurulduğundan bu yana, çeşitli üniversitelerden birçok ünlü nörobilimci işe alındı.

Proje Hakkında Genel Bakış

Nisan 2017'de, Wait But Why adlı bir blog, şirketin kısa sürede ciddi beyin hastalıklarını tedavi etmek için cihaz geliştirmeyi hedeflediğini ve nihayetinde yaşanan insani gelişmenin, bazen transhümanizm olarak adlandırıldığını bildirdi. Musk, bu fikirle kısmen, Iain M. Banks'ın 13 romanından oluşan The Culture'ın kurgusal evreninin bir parçası olan "sinirsel bağcık" adlı bir bilim kurgu konseptiyle ilgilendiğini söyledi.

Musk, nöral bağı, zorunlu olarak geniş cerrahi yerleştirme anlamına gelmeyecek, ancak ideal olarak bir damar veya arter yoluyla bir implant yerleştirecek olan "korteksin üstündeki dijital katman" olarak tanımladı.

Musk, uzun vadeli hedefin,, Musk'un kontrol edilmezse insanlık için varoluşsal bir tehdit olarak algıladığı "yapay zeka ile simbiyoz" a ulaşmak olduğunu açıkladı.

Günümüzde bazı nöroprostetikler beyin sinyallerini yorumlayabilir ve engelli kişilerin protez kollarını ve bacaklarını kontrol etmelerine izin verebilir. Musk, bu teknolojiyi, harekete geçirmek yerine, geniş bant hızında diğer harici yazılım ve aygıt türleriyle etkileşime girebilen implantlarla ilişkilendirmeyi amaçlamaktadır.

2018 itibarıyla, şirket "kamuya açık olduğundan beri çalışmaları hakkında oldukça gizli kalmasına" rağmen, kamuoyu kayıtları San Francisco'da bir hayvan test tesisi kurmaya çalıştığını gösterdi (ancak görünüşe göre bir tane açmamış), daha sonra Kaliforniya, Davis Üniversitesi'nde araştırma yapmaya başladı.

2018 itibarıyla, Neuralink, San Francisco'nun Mission Bölgesi'nde, Musk'un ortak bir şirketi olan OpenAI ile bir ofis binası paylaşıyor. Musk'ın yaptığı açıklamaya göre şirket; 2020 yılı içerisinde gerçek insan beyni üzerinde çalışmalara da başlayacaktır.