Netflix Yapımı The Dark Crystal: Age of Resistance'a Yeni Yıldızlar Katıldı

Jim Henson'un 1982 tarihli animasyon filmi Dark Crystal, kuklalara dayanan bir animasyon film idi. Bugüne geldiğimizde ise o filmin devamında geçen The Dark Crystal: Age of Resistance adlı yapım geliştiriyor. Netflix'in bu yapım için kadrosuna kattığı isimler ise dikkat çekiyor.

10 bölümlük dizinin kadrosunda Sigourney Weaver (Alien), Lena Headey (Game of Thrones), Benedict Wong (Doctor Strange), Awkwafina (Crazy Rich Asians), Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) ve Muppets'in usta isimlerinden Dave Goelz gibi birbirinden değerli isimler yer alacak.

Dizinin kadrosunda hali hazırda Taron Egerton (Kingsman serisi), Anya Taylor-Joy (Split), Nathalie Emmanuel (Game of Thrones), Mark Hamill (Star Wars), Alicia Vikander (Tomb Raider), Natalie Dormer (Game of Thrones), Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine), Jason Isaacs (Harry Potter serisi), Keegan-Michael Key (Key & Peele), Helena Bonham Carter (Alice in Wonderland) ve Simon Pegg (Mission: Impossible serisi) bulunuyordu.

Dizinin yapımcılığını Lisa Henson üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Louis Leterrier yer alacak. Hikayemiz ise şu şekilde: Üç Gelflings olan Rian (Egerton), Bran (Taylor-Joy) ve Deet (Emmanuel), Sekeksis'in gücünün korkunç kaynağını keşfeder ve dünyayı kurtaracak isyan ateşini yakmak için epik bir yolculuğa çıkarlar.

The Dark Crystal: Age of Resistance, 20 Ağustos'ta Netflix'te olacak.