Netflix'ten Dota 2 Animesi Geliyor!
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Netflix'ten Dota 2 Animesi Geliyor!

17.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:43
Netflix'ten Dota 2 Animesi Geliyor!

Netflix, Valve'in popüler oyunu Dota 2'yi temel alan bir anime hazırladığını açıkladı.

Dota: Dragon's Blood adlı 8 bölümlük anime, 25 Mart'ta yayınlanacak. İlk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

Anime, Dota 2'nin en popüler karakterlerinden biri olan Davion yani Dragon Knight etrafında gelişecek.

Resmi Dota 2 Twitter hesabı konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

Animasyon, The Legend of Korra ve Voltron: Legendary Defender yapımlarını hazırlayan Stüdyo MIR tarafından hazırlanıyor.

Netflix, anime hakkında şunları söyledi:

Hem Dota hem de Anime hayranı olarak Netflix'ten böyle bir sürpriz gelmesi beni mutlu etti. Animenin 1 ay kadar kısa bir süre içinde çıkacak olması ise büyük bir bonus. Lakin, Netflix'in anime geçmişinin berrak olmadığını söylemekte fayda var. Şirket, anime hayranları tarafından çoğu zaman ağır eleştirilmiştir. Tabi burada animeyi yapan Stüdyo MIR olunca umutlarım bir tık daha yüksek. İzlemek için sabırsızlanıyorum!

Kaynak: ESporTimes

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