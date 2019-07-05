Netflix, Pacific Rim'i Bir Anime Dizi Olarak Abonelerinin Beğenisine Sunacak

Netflix, "Original" olarak tanımlanan eserlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Şirket, geçtiğimiz yıl vizyona giren ve adından fazlasıyla söz ettiren bilim kurgu tarzındaki bir film olan "Pacific Rim: Uprising"in yeni bir anime versiyonunun hazırlandığını duyurdu.

Şirketin üzerinde çalıştığı bu yeni dizi, ailesi kaybolan iki çocuğunun, anne ve babasını aramasını konu edinecek. Unutulmuş bir Jeager'la karşılaşacak olan çocuklar, tüm zorluklara göğüs germeye çalışacaklar.

Edinilen bilgilere göre Netflix, Pacific Rim'in yeni uyarlamasını 2020 yılında yayınlayacak. Dizinin en az iki sezondan oluşması bekleniyor.