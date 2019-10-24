Netflix'in Yeni Filmi: The King'den İlk Fragman
Başrolünde Timothée Chalamet ve Joel Edgerton'un yer aldığı Netflix orijinal filmi The King'in resmi fragmanı paylaşıldı FİLM 1 KASIM'DA YAYINDA…
Başrolünde Timothée Chalamet ve Joel Edgerton'un yer aldığı Netflix orijinal filmi The King'in resmi fragmanı paylaşıldı
FİLM 1 KASIM'DA YAYINDA…
Filmi merak edenler için biraz anlatalım:
Hal (Timothée Chalamet), İngiliz tahtının gönülsüz varisi, kraliyet hayatına sırtını dönmüş ve halkın içerisinde sıradan bir yaşam sürdürüyordu. Ancak acımasız babası öldüğünde Hal, Kral V. Henry olarak taçlandırılır ve kendini daha önce kaçmaya çalıştığı hayatın ortasında bulur. Şimdi, saray politikasının, kaosunun ve babasının geride bıraktığı savaşın altından kalkması gerekecek. Ayrıca geçmişinde ona akıl hocalığı yapan ve şimdilerde alkolik bir şövalye olan John Falstaff (Joel Edgerton) ile geçmişi yeniden ortaya dökülecek.
Yönetmen: David Michöd
Senarist: David Michöd ve Joel Edgerton
Yapımcılar: Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Liz Watts, David Michöd ve Joel Edgerton
Görüntü Yönetmeni: Adam Arkapaw
Prodüksiyon Tasarımcısı: Fiona Crombie
Editör: Peter Sciberras
Kostüm Tasarımcısı: Jane Petrie
Müzik Yapımcısı: Nicholas Britell
Oyuncu Kadrosu: Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Sean Harris, Tom Glynn-Carney, Lily-Rose Depp, Thomasin McKenzie, Robert Pattinson ve Ben Mendelsohn