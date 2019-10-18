Netflıx'in yeni filmi Marrıage Story'nin resmi fragmanı paylaşıldı
Akademi Ödülüllü film yapımcısı Noah Baumbach'in hayata geçirdiği MARRIAGE STORY dağılan bir evliliğin ve birlikte kalan bir ailenin dokunaklı ve şefkatli hikayesini konu alıyor.
Filmin kadrosunda başrolleri paylaşan Scarlett Johansson ve Adam Driver'ın yanı sıra Laura Dern, Alan Alda ve Ray Liotta yer alıyor.
Yazar ve yönetmen: Noah Baumbach
Oyuncular: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, Julie Hagerty, Merritt Wever ve Azhy Robertson, with Wallace Shawn, Martha Kelly and Mark O'Brien.
Yapımcı: David Heyman ve Noah Baumbach
Yürütücü Yapımcı: Craig Shilowich
Görüntü yönetmeni: Robbie Ryan
Müzik: Randy Newman
Prodüksiyon tasarımı: Jade Healy
Edit: Jennifer Lame
Kostüm tasarımcısı: Mark Bridges