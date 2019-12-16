Netflix'in Sevilen Dizisi YOU'nun 2. Sezon Fragmanı Çıktı

16.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:15



YOU 2. Sezon Hakkında:



Kalbi trajik bir şekilde kırılan Joe'un hayatı uzun zamandır kayıp olan kız arkadaşı Candace'in (Ambyr Childers) hayatı ona cehenneme çevirmek için geri dönüşüyle altüst olmuştur. Yeni sezonda Joe, Candace'ten kaçmak ve kendine yeni bir hayat kurmak için kendi cehennemi Los Angeles'a yerleşiyor. Cinayetle sonuçlanan şiddetli bir ilişkiden yeni çıkan Joe, yeniden birine aşık olmayı istemese de, yeni şehrinde Love (Victoria Pedretti) adında olağanüstü bir kadına kendini kaptırır. Tarih kendini tekerrür edecek mi? Yoksa bu sefer gerçek aşkı yakalayacak mı? Joe, bunu öğrenmek için her şeyi göze alacak kadar deli.







Dizinin ikinci sezon kadrosunda; Penn Badgley (Joe Goldberg), Victoria Pedretti (Love Quinn), Amber Childers (Candace Stone), James Scully (Forty Quinn), Carmela Zumbado (Delilah Alves), Jenna Ortega (Ellie Alves), ve Chris D'Elia (Henderson) yer alıyor. Sera Gambla ve Greg Berlanti tarafından hayata geçirilen dizi, Caroline Kepnes'in kitabından ilham alınarak kaleme alındı. Dizinin yapımcılığını Berlanti Productions, Man Sewing Dinosaur, Alloy Entertainment ve Warner Horizon Scripted Television üstlenirken, yürütücü yapımcılığında Berlanti, Gamble, Sarah Schechter, Leslie Morgenstein, Gina Girolamo ve Marcos Siega yer alıyor.



10 Bölümden oluşan YOU'nun ikinci sezonu, 26 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te.