Netflix'in 'Fatma' dizisinin fragmanını yayınladı! İşte Netflix'in Fatma dizisinin konusu ve detayları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Netflix'in 'Fatma' dizisinin fragmanını yayınladı! İşte Netflix'in Fatma dizisinin konusu ve detayları

Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
Netflix'in 'Fatma' dizisinin fragmanını yayınladı! İşte Netflix'in Fatma dizisinin konusu ve detayları

Netflix yapımı Fatma dizisinden fragman yayınlandı. Netflix, 27 Nisan'da yayınlayacağı Türk dizisi Fatma'nın fragmanını yayınladı. Yayınlanan fragman, Burcu Biricik'in canlandırdığı Fatma isimli bir karakterin hayatına odaklanıyor. Dizide sıradan bir temizlikçi olan Fatma, başına gelen olaylardan sonra bir seri katile dönüşecek.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in nisan ayında yayınlayacağı içeriklerden bir tanesi, bir Türk dizisi olan Fatma'ydı. Diziye ismini veren Fatma isimli bir kadının hikayesine odaklanan dizinin 27 Nisan'da yayınlanacağını daha önce aktarmıştık. Şimdiyse Netflix Türkiye'den Fatma ile ilgili yeni bir hamle geldi. Platform, yaklaşan dizinin fragmanını yayınladı.

Son yılların giderek yıldızlaşan oyuncularından Burcu Biricik'in başrol olduğu Fatma, hayatını temizlikçi olarak sürdürmekte olan bir kadının hayatını anlatıyor. Cezaevinden kaçan eşi Zafer'in bir anda ortadan kaybolması üzerine kocasının peşine düşen Fatma, kendisinin bile beklemediği bir cinayeti işlemek zorunda kalır. Kocasının bağlantılarının bu durumu öğrenmesi üzerine hayatı tamamen değişen Fatma, hayatta kalmak için öldürmeye devam etmek zorunda kalır.

Yapımcılığını Başak Abacıgil Sözeri'nin üstlendiği Fatma, Burcu Biricik'in yanı sıra Çağdaş Onur Öztürk, Olgun Toker, Deniz Hamzaoğlu, Uğur Yücel, Hazal Türesan, Mehmet Yılmaz Ak ve Gülçin Kültür Şahin gibi oyuncuların da yer aldığı bir yapım olarak karşımıza çıkacak. Fatma'nın bir mini dizi olarak planlanmış oluşu dizinin tek sezondan ibaret olabileceğini düşündürse de aksi bir durumun

27 Nisan'da yayınlanacak Fatma ile ilgili bilinen şeyler şu an için fazlasıyla sınırlı. Ancak birkaç hafta içerisinde dizinin neler sunacağı, tüm detaylarıyla açığa çıkmış olacak. Dizinin fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Mario Draghi
Magazin Ajda Pekkan Ersin Korkut Demet Özdemir Perihan Savaş
Spor Cenk Tosun Arda Turan Fatih Terim Dorukhan Toköz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Netflix'in 'Fatma' dizisinin fragmanını yayınladı! İşte Netflix'in Fatma dizisinin konusu ve detayları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:11:49. #1.14#
title