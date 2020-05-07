Netflix'in Aşk 101 Dizisi Hakkında Savcılık Kararı Verdi

Netflix'in gençlik dizisi Aşk 101 hakkında savcılık kararı verdi. Aşk 101 dizisi geçtiğimiz günlerde CİMER'e şikayet edilmişti.

Netflix'in gençlik dizisi Aşk 101 hakkında savcılık kararı verdi. Aşk 101 dizisi geçtiğimiz günlerde CİMER'e şikayet edilmişti. Konu ile ilgili açıklama geldi.

Savcılık Aşk 101 Dizisi Hakkında Karar Verdi

Sputnik'in aktardığı bilgiye göre, savcılık dizinin kamuya açık bir televizyon programında yayınlanmadığını, dizinin yayınladığı Netflix platformuna üye olunması gerektiği ve üyelik için de ücret talep edildiğini belirtti.

Kararda, kişilerin hür iradesiyle para vererek izlediği bir dizide insanların yine iradesiyle izlememesi gerektiği belirtilip, ihbar değerlendirmeye alınmadı.

Aşk 101, dizisi toplamda 8 bölümden oluşmakta. Sosyal medyada çok fazla yankı uyandıran dizi, 4 gencin okuldan atılmamak için yaptıkları anlatılmakta. Gençler, öğretmenlerinin bir basketbol koçuna aşık olmasını sağlamaya çalışıyor.

Sizler verilen karar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Hemen aşağıdan Netflix'i cihazınıza indirebilirsiniz. Aşk 101 dizisinin Netflix sayfasına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.