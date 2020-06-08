Netflix İlk Orijinal Türk Filmi Yarına Tek Bilet'in Fragmanı Yayınlandı Netflix orijinal Türk yapımlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor, Netflix orijinal Türk dizilerinin sayısı hızla artıyor. Netflix Türk dizileri kadar Netflix Türk filmleri de aranıyor.

Netflix orijinal Türk yapımlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor, Netflix orijinal Türk dizilerinin sayısı hızla artıyor. Netflix Türk dizileri kadar Netflix Türk filmleri de aranıyor. Ozan Açıktan'ın yönettiği, başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger'in paylaştığı Yarına Tek Bilet, platforma özel orijinal ilk Türk filmi olacak. Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı da izleyicilerle paylaşıldı.

Netflix'in İlk Orijinal Türk Filmi Olacak

Online, internetten film-dizi izleyenlerin en çok tercih ettiği platform olan Netflix'de Türk yapımlarının sayısı hızla artıyor. Hakan: Muhafız (The Protector), Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olmuş, dizi dünya genelinde büyük ilgi görmüştü. Sonrasında da Atiye, Rise of Empires: Ottoman, Aşk 101 gibi pek çok Netflix orijinal Türk dizisi izleyicilerle buluştu. Netflix orijinal Türk yapımlarına yakın zamanda bir yenisi eklendi. 19 Haziran 2020'de sadece Netflix'de yayınlanacak Yarına Tek Bilet filmi, platformdaki orijinal ilk Türk filmi olacak.

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— Dilan Çiçek Deniz (@dilandeniiz) June 8, 2020

Netflix Yarına Tek Bilet Filmi Konusu Ne?

Son olarak Çukur dizisinde oynayan Dilan Çiçek Deniz ile Netflix orijinal Türk dizilerinden Atiye'de gördüğümüz Metin Akdülger'in başrol oyuncusu olarak yer aldığı Yarına Tek Bilet Netflix filmi, Ankara'dan İzmir'e giden bir trende yolları kesişen iki yabancı, çalkantılı ve şaşırtıcı biçimde bağlantılı aşk geçmişleri sayesinde yakınlaşarak bambaşka bir diyara sürüklenmelerini göz önüne seriyor.