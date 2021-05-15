Netanyahu'nun sözcüsü Gendelman'ın Gazze'yle ilgili dezenformasyonu ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Netanyahu'nun sözcüsü Gendelman'ın Gazze'yle ilgili dezenformasyonu ortaya çıktı

Netanyahu'nun sözcüsü Gendelman'ın Gazze'yle ilgili dezenformasyonu ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla ilgili dezenformasyon yapmak için yıllar önce Suriye'de çekildiği tahmin edilen görüntüyü Gazze'denmiş gibi sosyal medya hesabından paylaştı, ardından gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla ilgili dezenformasyon yapmak için yıllar önce Suriye'de çekildiği tahmin edilen görüntüyü Gazze'denmiş gibi sosyal medya hesabından paylaştı, ardından gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

Netanyahu'nun Arapça basından sorumlu sözcüsü Gendelman, bir apartmandan roket atışları yapıldığına ilişkin görüntüyü 11 Mayıs'ta Twitter hesabından paylaştı.

Gendelman, söz konusu görüntünün Gazze'de çekildiğini ve Hamas'ın, halkın yoğun olarak yaşadığı bölgeden İsrail tarafına roket attığını gösterdiğini iddia etti.

Bazı kullanıcılarının dikkati üzerine, görüntünün büyük ihtimalle Suriye'de kaydedildiği ve 2018'de Youtube'a yüklendiği ortaya çıktı.

Tepkiler üzerine İsrailli sözcü, dezenformasyon içeren mesajını sildi.

İsrail, abluka nedeniyle 2 milyon Filistinlinin sıkışıp kaldığı Gazze Şeridi'ni 10 Mayıs'tan bu yana bombalıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in saldırılarında şimdiye kadar 31'i çocuk, 20'si kadın olmak üzere 126 Filistinli şehit oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 4 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 4 Filistinli daha şehit oldu
Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı
Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 126'ya yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 126'ya yükseldi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Sergey Lavrov Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Samet Aybaba Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Netanyahu'nun sözcüsü Gendelman'ın Gazze'yle ilgili dezenformasyonu ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 00:17:59. #1.16#

title