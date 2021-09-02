Nesrin Nas kimdir?
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Nesrin Nas kimdir?

Nesrin Nas kimdir?
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Siyaset gündeminde yer alan isimlerden biri olan Nesrin Nas, açıklamalarıyla da sık sık konuşuluyor. Peki, Nesrin Nas kimdir? Nesrin Nas kaç yaşında, nereli? Nesrin Nas hayatı ve biyografisi! Nesrin Nas kimdir?

Nesrin Nas kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Nesrin Nas hakkında araştırmalar yapılıyor. Nesrin Nas kimdir? Nesrin Naskaç yaşında, nereli? Nesrin Nashayatı ve biyografisi!

NESRİN NAS KİMDİR?

Nesrin Nas 1958 yılında Kayseri'de doğdu. Türk siyasetçi ve akademisyen olan Nesrin Nas, Anavatan Partisi'nin 5. genel başkanı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. İngiltere'de Uluslar arası Para Piyasaları ile ilgili etüt ve incelemeler yapmıştır. Türkiye'ye dönerek İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Doktora Tezini vererek İktisat Doktora ünvanını almıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

13 Aralık 2003 tarihinde yapılan ANAP 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, Nesrin Nas, 711 delegenin oyuyla Genel Başkan seçildi.

Nesrin Nas, evli ve bir çocuk annesi olup, İngilizce bilmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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