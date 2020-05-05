Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi
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Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi

Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi
05.05.2020 21:56 | Son Güncelleme: 05.05.2020 22:11

Güzel oyuncu Nesrin Cevadzade, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs tarihinde açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi ve bu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Azeri asıllı Türk oyuncu Nesrin Cavadzade, bir süredir evinde kendisini karantinaya almıştı. Bu süreçte en çok da saçlarını yaptıramamaktan şikayet eden oyuncu, alınan karar ile büyük sevinç yaşadı. "11 Mayıs'ta kuaförler açılıyormuş" notu ile paylaştığı fotoğrafla takipçileriyle mutluluğunu paylaştı.

Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi

"SAÇLARINI MI KAZITACAK?"

Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından 45 gündür karantinada olduğunu belirten bir paylaşım yapmış ve oyuncunun mesajı "Saçlarını mı kazıtacak?" yorumlarına neden olmuştu.

Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi
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