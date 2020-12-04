Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı

Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından sevgilisinin yarı çıplak ev halini paylaştı. Fotoğrafta en çok dikkat çeken şey ise Alkan'ın kasları oldu.

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin sürpriz aşıkları Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın birliktelikleri dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisini ailesiyle tanıştıran güzel oyuncu, bu sefer de aşkının ev hallerini paylaştı.

"HER ZAMAN KENDİ AYAKLARININ ÜZERİNDE DURACAKSIN"

Gökhan Alkan'ın evde kedisiyle oynarken çektiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Cavadzade "Hayatta her zaman kendi ayaklarının üzerinde duracaksın" notunu ekledi. Evde üstsüz şekilde gezen Alkan'ın kasları ise dikkatlerden kaçmadı.

Cavadzade'nin fotoğrafına kısa sürede binlerce yorum yapılırken 250 binden fazla da beğeni aldı.