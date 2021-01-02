Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan yeni fotoğraf!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan yeni fotoğraf!

02.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:27
Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan yeni fotoğraf!

Aynı dizide rol alan ve aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın ilişkisi tam gaz devam ediyor.

Aynı dizide rol alan ve aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın ilişkisi tam gaz devam ediyor.

Çift, önceki gün birlikte çekildikleri romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Oyuncu Gökhan Alkan'ın bu karede "Alın yazım" mesajını vermek için sevgilisini alnına etiketlediği görüldü. 

Çiftin fotoğrafları kısa sürede takipçilerinde yoğun ilgi gördü.

Öte yandan Cavadzade ve Alkan, aşk yaşadıklarını bu kare ile duyurmuştu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk İlham Aliyev Fikri Sağlar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Enis Arıkan Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Güven Yalçın Mesut Bakkal Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Çocuk Bursa Yılbaşı Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan yeni fotoğraf! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 14:27:35. #1.15#
title