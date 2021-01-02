Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan yeni fotoğraf!

Aynı dizide rol alan ve aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın ilişkisi tam gaz devam ediyor.

Aynı dizide rol alan ve aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın ilişkisi tam gaz devam ediyor.

Çift, önceki gün birlikte çekildikleri romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Oyuncu Gökhan Alkan'ın bu karede "Alın yazım" mesajını vermek için sevgilisini alnına etiketlediği görüldü.

Çiftin fotoğrafları kısa sürede takipçilerinde yoğun ilgi gördü.

Öte yandan Cavadzade ve Alkan, aşk yaşadıklarını bu kare ile duyurmuştu.

Kaynak: Hürriyet