Nesrin Cavadzade'den öpüşme sahnesine yasak

Son bölümlerde Ferit'i oynayan Alkan ile Ayşe'ye hayat veren Tanrısevsin'in öpüşme sahnesinin olmaması da gözden kaçmadı. Cavadzade, geçtiğimiz günlerde projenin çekildiği Antakya'ya giderek, hem seti ziyaret etmiş hem de şehri gezmişti. (Milliyet-Cadde)

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