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Nesrin Cavadzade'den öpüşme sahnesine yasak

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Nesrin Cavadzade'den öpüşme sahnesine yasak

Nesrin Cavadzade'nin, sevgilisi Gökhan Alkan'a 'Kalp Yarası' dizisindeki partneri Yağmur Tanrısevsin'le öpüşmesini yasakladığı iddia edildi. İşte haberin detayları...

Nesrin Cavadzade'nin, evlilik hazırlığı yaptığı Gökhan Alkan'a öpüşme yasağı getirdiği söyleniyor. Oyuncunun, sevgilisinin rol aldığı ' Kalp Yarası' dizisindeki partneri Yağmur Tanrısevsin'le öpüşmesini istemediği iddia edildi.

Son bölümlerde Ferit'i oynayan Alkan ile Ayşe'ye hayat veren Tanrısevsin'in öpüşme sahnesinin olmaması da gözden kaçmadı. Cavadzade, geçtiğimiz günlerde projenin çekildiği Antakya'ya giderek, hem seti ziyaret etmiş hem de şehri gezmişti. (Milliyet-Cadde)

Nesrin Cavadzade'den öpüşme sahnesine yasak

Nesrin Cavadzade'den öpüşme sahnesine yasak

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