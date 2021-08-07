Nesrin Cavadzade'den evlilik açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nesrin Cavadzade'den evlilik açıklaması

Nesrin Cavadzade'den evlilik açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Nesrin Cavadzade, bir süredir birlikte olduğu Gökhan Alkan'la ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti. Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Alkan'ın 'Kalp Yarası' dizisinin çekimi için Hatay'a gitmişti. İşte detaylar...

Nesrin Cavadzade, Bebek'teydi. 'Yasak Elma' dizisindeki rol arkadaşı Gökhan Alkan'la aşk yaşayan oyuncu, sürpriz bir açıklama yaptı. Cavadzade, gazetecilerin soruları üzerine, "Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımızda vardı. Benim içinde sürpriz oldu" dedi.

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında cevap vermekten kaçınan oyuncu, "İnsanların yangınla boğuşurken bu konuları konuşmak beni üzüyor. Benim yaşadığım tüm sevinçlerin üzerinde bir gölge var şu anda. Çok mutsuzum. Böyle bir süreçte düğün konuşmayalım" dedi.

Nesrin Cavadzade'den evlilik açıklaması
Nesrin Cavadzade'den evlilik açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mahmut Özer Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Yusuf Güney Haluk Levent Deniz Akkaya Berdan Mardini
Spor Burak Elmas Merve Çoban Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nesrin Cavadzade'den evlilik açıklaması - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 22:18:11. #1.14#

title