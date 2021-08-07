Nesrin Cavadzade'den evlilik açıklaması

Nesrin Cavadzade, bir süredir birlikte olduğu Gökhan Alkan'la ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti. Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Alkan'ın 'Kalp Yarası' dizisinin çekimi için Hatay'a gitmişti. İşte detaylar...

Nesrin Cavadzade, Bebek'teydi. 'Yasak Elma' dizisindeki rol arkadaşı Gökhan Alkan'la aşk yaşayan oyuncu, sürpriz bir açıklama yaptı. Cavadzade, gazetecilerin soruları üzerine, "Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımızda vardı. Benim içinde sürpriz oldu" dedi.

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında cevap vermekten kaçınan oyuncu, "İnsanların yangınla boğuşurken bu konuları konuşmak beni üzüyor. Benim yaşadığım tüm sevinçlerin üzerinde bir gölge var şu anda. Çok mutsuzum. Böyle bir süreçte düğün konuşmayalım" dedi.

Kaynak: Snob Magazin