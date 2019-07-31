Neslihan Atagül Sefirin Kızı ile geri dönüyor! Sefirin Kızı konusu nedir, ne zaman?

İnternet dizisi Dip'te sevenleriyle buluşan Neslihan Atagül, Engin Akyürek ile birlikte Sefirin Kızı dizisinin başrolünde yer alacak. Yeni dizi Eylül ayında ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sefirin kızı konusu…

KARA SEVDA İLE BÜYÜK ÇIKIŞ YAPTI

İlk kez Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteri ile ekranlara gelen Neslihan Atagül, Kalbim Seni Seçti, Canım Babam, Hayat Devam Ediyor, Fatih Harbiye gibi projelerde de yer aldı. Asıl çıkışını ise 2015-2017 yıllarında Kara Sevda dizisindeki Nihan karakteri ile yaptı. Dizi, dünya çapında severek takip edildi. Atagül, internet dizisi Dip'te Bilge ile 2018 yılında seyirci karşısındaydı.

Star TV'de Eylül ayında ekranlara gelmeye hazırlanan Sefirin Kızı dizisi, NGMedia ve O3 Medya ortak yapımı olarak çekilecek. Projenin senaristliğini Sen Anlat Karadeniz'i yazan Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem yapıyor. Yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak bulunuyor. Dizinin netleşen başrol oyuncularını gazeteci Birsen Altuntaş Twitter'dan duyurdu.

SEFİRİN KIZI KONUSU

Dizinin konusu hakkında net bilgi olmasa da tahminler yeni projenin konusunun, ülkemize gelen bir diplomatın kızını ve kızın bir Türk genci ile imkansız aşkını konu alacağı düşünülüyor. İmkansız bir aşk öyküsünün izleyiciye sunulacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda, dizinin diplomatik konuları da ele alacağı iddialar arasında.