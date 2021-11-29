Neslihan Atagül kimdir? Neslihan Atagül hayatı ve biyografisi! Neslihan Atagül kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Neslihan Atagül merak konusu oldu. İşte Neslihan Atagül hakkında merak edilen Neslihan Atagül kimdir, Neslihan Atagül hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Ağustos 1992

Kaç yaşında: 29yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,69 m

Show TV'de yayınlanan Fatih Harbiye (2013-2014) dizisinde Neriman Solmaz rolünde ve Araf ve Senden Bana Kalan filmlerinde başrol oynadığı dikkat çekicidir. Oyunculuk kariyeri boyunca, Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" Akademi Ödülü de dahil olmak üzere, performansları için çok sayıda ödül ve övgü aldı.

İLK YILLAR

Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. 2005 yılında Erberk Ajans'a kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra bir reklam filminde oynamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okumaktadır.

KARİYERİ

Neslihan Atagül Doğulu, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım atmıştır. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. 18 Kasım 2011 tarihinde Atv'de yayına başlayan, Mahsun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan Hayat Devam Ediyor adlı dizide Neslihan Atagül, Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi ustalarla oynamıştır.

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