Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Güney Ege sahilinde yavruladı - Haberler
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Güney Ege sahilinde yavruladı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Güney Ege sahilinde yavruladı Güney Ege sahilinde yavrulayan Akdeniz fokunun doğum anı uzaktan kumanda edilen fotokapan kamerasıyla kaydedildi.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Güney Ege sahilinde yavruladı

ANKARA - Güney Ege sahilinde yavrulayan Akdeniz fokunun doğum anı uzaktan kumanda edilen fotokapan kamerasıyla kaydedildi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foku uzmanların kontrolü altına alındı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarında birisi Güney Ege sahilinde yavrulayarak sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi. Doğum anı ise uzaktan kumanda edilen fotokapan kamerasıyla kaydedildi. Olayı duyuran Akdeniz Koruma Derneği ise doğumu yapan fokun uzmanlar tarafından takibe alındığını belirtti. Bu çalışmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Güney Ege sahilinde yavruladı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Güney Ege sahilinde yavruladı Güney Ege sahilinde yavrulayan Akdeniz fokunun doğum anı uzaktan kumanda edilen fotokapan kamerasıyla kaydedildi.

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