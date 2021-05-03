Neşet Ertaş Seher Vakti türkü sözleri! Seher Vakti sözleri!

Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Seher Vakti sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Seher Vakti türkü sözleri ve Seher Vakti sözleri!