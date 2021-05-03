Neşet Ertaş Seher Vakti türkü sözleri! Seher Vakti sözleri!
Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Seher Vakti sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Seher Vakti türkü sözleri ve Seher Vakti sözleri!
Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Seher Vakti de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Seher Vakti sözleri nedir?Neşet Ertaş Seher Vakti türkü sözleri!
NEŞET ERTAŞ SEHER VAKTİ TÜRKÜ SÖZLERİ
Seher vakti çaldım yarin kapısını
Aman, aman, aman
Baktım yarin kapıları sürmeli
Aman, aman, aman
Boş bulmadım otağının yapısını
Aman, aman, aman
Çıka geldi bir gözleri sürmeli
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan halleri
Hep gönüller muradıdır aşığın
Aman, aman, aman
Nöbeti bekliyen alır keşiğin
Aman, aman, aman
Beklemeli o sultanın eşiğini
Aman, aman, aman
Günde yüz bin kere yüzler sürmeli
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan haller
Açtırdım kapıyı girdim içeri
Aman, aman, aman
Aklımı başımdan aldı o peri
Aman, aman, aman
Dedim sende buldum halis cevheri
Aman, aman, aman
Dedi yok yok bir mehenge sürmeli
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan haller
Gahi karıştırır kanı yaş ile
Aman, aman, aman
Ah bulunmaz hayal ile düş ile
Aman, aman, aman
Yetilmez menzile bu gidiş ile
Aman, aman, aman
Hemen aşk atına binip sürmeli
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan haller
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan haller