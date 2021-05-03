Neşet Ertaş Seher Vakti türkü sözleri! Seher Vakti sözleri!
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Neşet Ertaş Seher Vakti türkü sözleri! Seher Vakti sözleri!

Neşet Ertaş Seher Vakti türkü sözleri! Seher Vakti sözleri!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Seher Vakti sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Seher Vakti türkü sözleri ve Seher Vakti sözleri!

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Seher Vakti de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Seher Vakti sözleri nedir?Neşet Ertaş Seher Vakti türkü sözleri!

NEŞET ERTAŞ SEHER VAKTİ TÜRKÜ SÖZLERİ

Seher vakti çaldım yarin kapısını

Aman, aman, aman

Baktım yarin kapıları sürmeli

Aman, aman, aman

Boş bulmadım otağının yapısını

Aman, aman, aman

Çıka geldi bir gözleri sürmeli

Aslanım eller eller

Kokuyor güller güller

Ne bilsin eller eller

Perişan halleri

Hep gönüller muradıdır aşığın

Aman, aman, aman

Nöbeti bekliyen alır keşiğin

Aman, aman, aman

Beklemeli o sultanın eşiğini

Aman, aman, aman

Günde yüz bin kere yüzler sürmeli

Aslanım eller eller

Kokuyor güller güller

Ne bilsin eller eller

Perişan haller

Açtırdım kapıyı girdim içeri

Aman, aman, aman

Aklımı başımdan aldı o peri

Aman, aman, aman

Dedim sende buldum halis cevheri

Aman, aman, aman

Dedi yok yok bir mehenge sürmeli

Aslanım eller eller

Kokuyor güller güller

Ne bilsin eller eller

Perişan haller

Gahi karıştırır kanı yaş ile

Aman, aman, aman

Ah bulunmaz hayal ile düş ile

Aman, aman, aman

Yetilmez menzile bu gidiş ile

Aman, aman, aman

Hemen aşk atına binip sürmeli

Aslanım eller eller

Kokuyor güller güller

Ne bilsin eller eller

Perişan haller

Aslanım eller eller

Kokuyor güller güller

Ne bilsin eller eller

Perişan haller

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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