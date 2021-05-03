Neşet Ertaş Acem Kızı türkü sözleri! Acem Kızı sözleri!
Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Acem Kızı sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Acem Kızı türkü sözleri ve Acem Kızı sözleri!
Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Acem Kızı de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Acem Kızı sözleri nedir?Neşet Ertaş Acem Kızı türkü sözleri!
NEŞET ERTAŞ ACEM KIZI TÜRKÜ SÖZLERİ
Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca
Eğlen Şanova'da kal Acem kızı
Uğrun uğrun kaş altından bakarken
Can telef ediyor, gül Acem kızı
Gül Acem kızı
Seni seven, seven oğlan
Oğlan, neylesin malı
Yumdukça gözünden döker mercanı
Burnu fındık, ağzı kahve fincanı
Şeker mi? şerbet mi?
Bal Acem kızı, bal Acem kızı
Avrupa kurban olsun, kara kaşına
İngiliz, Fransız değmez döşüne
Amerika, Belçika düşse peşine
Bir de Alman kurban
Bil Acem kızı, bil Acem kızı
Amerika, Belçika düşse peşine
Bir de Alman kurban
Bil Acem kızı, bil Acem kızı