Neşet Ertaş Acem Kızı türkü sözleri! Acem Kızı sözleri!
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Neşet Ertaş Acem Kızı türkü sözleri! Acem Kızı sözleri!

Neşet Ertaş Acem Kızı türkü sözleri! Acem Kızı sözleri!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Acem Kızı sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Acem Kızı türkü sözleri ve Acem Kızı sözleri!

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Acem Kızı de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Acem Kızı sözleri nedir?Neşet Ertaş Acem Kızı türkü sözleri!

NEŞET ERTAŞ ACEM KIZI TÜRKÜ SÖZLERİ

Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca

Eğlen Şanova'da kal Acem kızı

Uğrun uğrun kaş altından bakarken

Can telef ediyor, gül Acem kızı

Gül Acem kızı

Seni seven, seven oğlan

Oğlan, neylesin malı

Yumdukça gözünden döker mercanı

Burnu fındık, ağzı kahve fincanı

Şeker mi? şerbet mi?

Bal Acem kızı, bal Acem kızı

Avrupa kurban olsun, kara kaşına

İngiliz, Fransız değmez döşüne

Amerika, Belçika düşse peşine

Bir de Alman kurban

Bil Acem kızı, bil Acem kızı

Amerika, Belçika düşse peşine

Bir de Alman kurban

Bil Acem kızı, bil Acem kızı

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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