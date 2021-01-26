Neşat Ertaş-Gönül Dağı türküsünün sözleri nelerdir? Gönül Dağı türküsünün sözleri nelerdir?

'Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy' hafızalara kazınan türkünün sözleri nelerdir? Kim yazmıştır? Gönül Dağı şiirinin tamamı nedir? Gönül Dağı türküsü sözleri nelerdir? Gönül Dağı türküsünün hikayesi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NEŞAT ERTAŞ-GÖNÜL DAĞI TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ NELERDİR?

Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca

Akar can özümden sel gizli gizli

Bir tenhada can cananı bulunca

Sinemi yaralar (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)

Dil gizli gizli

Dil gizli gizli

Sinemi yaralar (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)

Dil gizli gizli

Dil gizli gizli

Dost elinden gel olmazsa varılmaz

Rızasız bahçenin gülü derilmez

Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez

Gönülden gönüle gider (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)

Yol gizli gizli

Yol gizli gizli

Gönülden gönüle gider (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)

Yol gizli gizli

Yol gizli gizli

Seher vakti garip garip bülbül öterken

Kirpiklerin oku yar yar cana batarken

Cümle alem uykusunda yatarken

Kimseler görmeden (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)

Gel gizli gizli

Gel gizli gizli

Hoyratlar görmeden (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)

Gel gizli gizli

Gel gizli gizli

GÖNÜL DAĞI TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ

Türküdeki "gönül dağı" tamlamasıyla Neşet Usta aslında "büyük üzüntü, acı" anlamına da gelen, "dağlamak" fiilinin isim hâlini aktarıyor. Gönülleri dağlayan bu türkü, aktardığımız anlam düşünülerek tekrar incelendiğinde taşlar yerine daha iyi oturuyor.

Neşet Ertaş, "Bir "dağ" var, bir de "dağ" var. Demiri kızdırırlar da derinin üstüne basarlar ya, işte o da "dağ"dır. Gonül de öyle dağlanıyor" diyerek türkünün adının gerçek manasını aktarmıştı.