Nermin Gül kimdir, kaç yaşında?
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Nermin Gül kimdir, kaç yaşında?

15.03.2021 12:16 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:21
Nermin Gül kimdir, kaç yaşında?

Daha 10 yaşındayken çalışmaya başlayan, 25 yaşında 3. çocuğunu kucağına alan Nermin Gül'ün hayatı sosyal medyaya attığı adımla değişiyor. Peki, Nermin Gül kimdir? Nermin Gül kaç yaşında, ne iş yapmaktadır? Nereli?

Sosyal medyadaki macerasına "Nermin Gül" isimli Instagram sayfasıyla başlayan 37 yaşındaki Nermin Gül, TRT'de yaptığı 'Misafirim Var' programıyla ekran önünde de kendisini ispatlıyor. Başarıya giden yolda karşılaştığı zorlukları ve azmini kaleme Gül, "Hani Yapamazdım" isimli kitabıyla kadınlara ilham oluyor. Peki, Nermin Gül kimdir? Nermin Gül kaç yaşında, ne iş yapmaktadır? Nereli? İşte detaylar haberimizde...

NERMİN GÜL KİMDİR?

Boşnak göçmeni bir ailenin kızı olan Nermin Gül, 1983 tarihinde dünyaya gelmiştir. Henüz 10 yaşındayken çalışmaya başlayan 20 yıllık evli olan Nermin Gül'ün bir kız, iki erkek olmak üzere 3 çocuğu vardır. Binlerce takipçisi bulunan Instagram kanalı olan Nermin Gül, TRT 1 kanalında yayınlanan "Misafirim Var" adlı yemek programıyla adını geniş bir kitleye duyurmuştur. Sunuculuğun yanı sıra, Eğitmen Şef olarak dersler vermektedir. Son olarak yazdığı kitapla gündeme gelen Nermin Gül, Hani Yapamazdım kitabında özellikle Anadolu'daki kadınlarımızın hayatlarına dokunmayı, onlara bir kadının isteyince neler başarabileceğini bire bir anlatmayı hedefliyor.

Sosyal medyadaki macerasına "Nermin Gül" isimli Instagram sayfasıyla başlayan 37 yaşındaki Nermin Gül, TRT'de yaptığı 'Misafirim Var' programıyla ekran önünde de kendisini ispatlıyor. Başarıya giden yolda karşılaştığı zorlukları ve azmini kaleme Gül, "Hani Yapamazdım" isimli kitabıyla kadınlara ilham olmaktadır.

KİTAPLARI

Hani Yapamazdım

Nermin Gül kimdir, kaç yaşında?
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