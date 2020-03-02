02.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:58

Uğur Yılmaz, Okan Telli ve Denizhan Ateşli üçlüsünden oluşan "Neptün'de", "Melek" adlı yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Yalnızlık çeken bir aşığın hikâyesini anlatan "Melek"in söz ve müziği Murat Alsancak imzası taşıyor.

Önümüzdeki aylarda yayınlanacak teklilerin habercisi niteliğindeki "Melek" şarkısı ile Neptün'de, indie rock müzik dünyasında emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Kaynak: Bültenler