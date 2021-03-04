Nepal hükümeti, komünist isyancı grupla barış anlaşması imzaladı
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Nepal hükümeti, komünist isyancı grupla barış anlaşması imzaladı

04.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:04
Nepal hükümeti, komünist isyancı grupla barış anlaşması imzaladı

Nepal'de hükümet, saldırı, gasp ve bombalama eylemleriyle bilinen küçük komünist isyancı grup "Nepal Komünist Partisi" ile barış anlaşmasına imza attı.

Nepal'de hükümet, saldırı, gasp ve bombalama eylemleriyle bilinen küçük komünist isyancı grup "Nepal Komünist Partisi" ile barış anlaşmasına imza attı.

Barış görüşmelerinin ardından hükümet tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın içeriğine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, hükümetin, grup üzerindeki yasağı kaldırmayı, cezaevindeki tüm grup üyelerini ve destekçilerini serbest bırakmayı ve grup aleyhindeki tüm yasal davaları düşürmeyi, grubun da tüm şiddet eylemlerinden vazgeçmeyi ve sorunları barışçıl diyalog yoluyla çözmeyi kabul ettiği bildirildi.

Anlaşmanın detayları yarın, Başbakan Khadga Prasad Oli'nin ve isyancı grubun lideri Netra Bikram Chand'ın katılacağı ortak törenle kamuoyuna açıklanacak.

Karıştıkları şiddet olayları, tehdit ve genel grev çağrılarıyla bilinen ve kendilerini "Nepal Komünist Partisi" olarak tanımlayan isyancılar, 1996 ile silahlı isyandan vazgeçtiği 2006 yılları arasında hükümet güçleriyle çatışan Maocu Komünist partiden ayrılmıştı.

Ülkede, Maocular ile hükümet güçleri arasında 1996-2006 yıllarında yaşanan iç savaşta 16 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak

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