Nepal'e 1,5 milyon doz Johnson and Johnson aşısı ulaştı
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Nepal'e 1,5 milyon doz Johnson and Johnson aşısı ulaştı

Nepal'e 1,5 milyon doz Johnson and Johnson aşısı ulaştı
Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel

ABD'nin hibe ettiği 1,5 milyon doz Johnson and Johnson aşısı Nepal'e ulaştı.

ABD'nin hibe ettiği 1,5 milyon doz Johnson and Johnson aşısı Nepal'e ulaştı.

Nepal Sağlık Bakanı Krishna Gopal Shrestha, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla gelen 1,5 milyon doz Johnson and Johnson aşısının 50 ila 54 yaşlarındaki kişilere vurulacağını açıkladı.

ABD'nin Katmandu Büyükelçisi Randy Berry de tek doz yapılan Johnson and Johnson aşılarının, Nepal'de 1,5 milyondan fazla insanın Kovid-19'dan korunmasını sağlayacağını söyledi.

Aşı kampanyasını ocak ayında başlatan Nepal'de bugüne kadar 28 milyonluk nüfusun sadece yüzde 3'ünden azı tam aşılandı.

Nepal'de nisan ve mayıs aylarında sokağa çıkma yasakları uygulandı.

Ülkede kısıtlamalar vaka sayılarını düşürse de, nüfusun çok küçük bölümü aşılandığından kısıtlamaların gevşetilmesinin, vakaların yeniden artmasına yol açacağından endişe ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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