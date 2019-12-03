Nepal'de festival: 200 bin keçi, fare, tavuk, domuz ve kumru 'kurban' ediliyor
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Nepal'de festival: 200 bin keçi, fare, tavuk, domuz ve kumru 'kurban' ediliyor

Hindistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Nepal'de yüzlerce kasap Hindu inancı gereği "dünyanın en fazla hayvan kesilen etkinliği" olarak bilinen festivalin ilk gününde binlerce sığır kurban etti. Bir önceki festivalde 200 bini aşkın hayvan kesilmişti.

03.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:57
Nepal'de festival: 200 bin keçi, fare, tavuk, domuz ve kumru 'kurban' ediliyor

'ın kuzeydoğusunda bulunan 'de yüzlerce kasap Hinduizm inancı gereği "dünyanın en fazla hayvan kesilen etkinliği" olarak bilinen festivalin ilk gününde binlerce sığır kurban etti.


Bir önceki festivalde 200 bini aşkın hayvan kesilmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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