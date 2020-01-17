Nepal'de çocuk evlilikleri ciddi boyuta ulaştı: Kadınların yarısı 18'inden önce evleniyor

17.01.2020 08:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 08:13

Yasal evlenme yaşı 20 olan Nepal, yarım asır önce yasaklanmasına rağmen çocuk evliliklerinin en çok görüldüğü ülkelerden biri.



2016 Nüfus Sağlığı Anketi'ne göre 25 ila 49 yaş arası Nepalli kadınların yaklaşık yüzde 50'si 18. doğum günlerinden önce evlendi. Euronews.com'da Görüntüle