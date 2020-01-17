Nepal'de çocuk evlilikleri ciddi boyuta ulaştı: Kadınların yarısı 18'inden önce evleniyor
Haberler » Dünya » Nepal'de çocuk evlilikleri ciddi boyuta ulaştı: Kadınların yarısı 18'inden önce evleniyor - Haberler

Nepal'de çocuk evlilikleri ciddi boyuta ulaştı: Kadınların yarısı 18'inden önce evleniyor

Yasal evlenme yaşı 20 olan Nepal, yarım asır önce yasaklanmasına rağmen çocuk evliliklerinin en çok görüldüğü ülkelerden biri. 2016 Nüfus Sağlığı Anketi'ne göre 25 ila 49 yaş arası Nepalli kadınların yaklaşık yüzde 50'si 18. doğum günlerinden önce evlendi.

17.01.2020 08:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 08:13
Nepal'de çocuk evlilikleri ciddi boyuta ulaştı: Kadınların yarısı 18'inden önce evleniyor

Yasal evlenme yaşı 20 olan , yarım asır önce yasaklanmasına rağmen çocuk evliliklerinin en çok görüldüğü ülkelerden biri.


2016 Nüfus Sağlığı Anketi'ne göre 25 ila 49 yaş arası Nepalli kadınların yaklaşık yüzde 50'si 18. doğum günlerinden önce evlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri