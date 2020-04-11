Nemrut Dağı ve Krater Göllerinin muhteşem kar manzarası hayran bırakıyor
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Nemrut Dağı, Bitlis, Nemrut

Nemrut Dağı ve Krater Göllerinin muhteşem kar manzarası hayran bırakıyor

Nemrut Dağı ve Krater Göllerinin muhteşem kar manzarası hayran bırakıyor Doğa gezginleri ve fotoğrafçılar Nemrut Dağı zirvesinden krater göllerinin karla bütünleşen manzarasını fotoğrafladı Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan, Bitlis'teki Nemrut Dağı ve Kalderasının...

11.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:35
Nemrut Dağı ve Krater Göllerinin muhteşem kar manzarası hayran bırakıyor

Nemrut Dağı ve Krater Göllerinin muhteşem kar manzarası hayran bırakıyor

Doğa gezginleri ve fotoğrafçılar Nemrut Dağı zirvesinden krater göllerinin karla bütünleşen manzarasını fotoğrafladı

BİTLİS - Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan, Bitlis'teki Nemrut Dağı ve Kalderasının zirveden karlı manzarası görenleri hayran bırakıyor.

Nemrut Krater Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı göl, her mevsim doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Bitlis'te bulunan doğa gezginleri ve fotoğrafçılar metrelerce kara rağmen 4 saatlik yürüyüşün ardından Nemrut Dağı zirvesine çıktı. Zirveye çıkan gezgin ve fotoğrafçılar Nemrut Dağı ve içinde bulunan krater göllerinin karla bütünleşen manzarasını fotoğrafladı. Dağın zirvesinde beyaz karların ve masmavi göllerin oluşturduğu manzaranın keyfini çıkan fotoğrafçılar drone ile dağın çanağının içinde bulunan kalderasını ve krater göllerinin eşsiz güzelliğini havadan da görüntülendi.

Arkadaşlarıyla beraber 4 saatlik tırmanış sonunda Nemrut Dağı zirvesine çıkan İsmail Araboğa, yorucu bir tırmanışın sonunda muhteşem bir manzarayla karşılaştıklarını ve gördükleri güzel manzarayı fotoğraf makineleri ve drone ile havadan görüntülediklerini söyledi.

Nemrut Dağı ve Krater Göllerinin muhteşem kar manzarası hayran bırakıyor

Kaynak: İHA

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