Nemrut Dağı'nda 8 turist mahsur kaldı - Haberler

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Nemrut Dağı'nda 8 turist mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Nemrut Dağı'nda 8 turist mahsur kaldı

- Adıyaman'da tırmandıkları Nemrut Dağı'nda etkili olan tipi nedeniyle mahsur kalan 6'sı yabancı 8 turist ekipler tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN (İHA) - - Adıyaman'da tırmandıkları Nemrut Dağı'nda etkili olan tipi nedeniyle mahsur kalan 6'sı yabancı 8 turist ekipler tarafından kurtarıldı.

Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı yolunun karla kaplı olmasına rağmen zirveye tırmanan 2 grup turist tipiye yakalandı. Güneşin batışını izlemek isteyen 4'ü Taylandlı, 1'i Amerikalı, 1'i İtalyan ve 2'si Türk olmak üzere 8 turist Nemrut Dağı'ndan inerken mahsur kaldı. Turistler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

AFAD Müdürlüğünün 8x8 amfibik arama kurtarma aracıyla ekipler, turistlerin mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında turistler araç ile kurtarıldı. Turistlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Ahmet Arslantaş/İHA)

Nemrut Dağı'nda 8 turist mahsur kaldı

Nemrut Dağı'nda 8 turist mahsur kaldı

Nemrut Dağı'nda 8 turist mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Nemrut Dağı, Adıyaman, İtalyan, turist, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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