Nejat Uygur Jr. kimdir, kaç yaşında? Nejat Uygur Jr, Nejat Uygur'un neyi oluyor? Nejat Uygur babası kim?

Kırmızı Oda oyuncuları, konusu kadar dikkat çekiyor. Bu hafta Kumru karakterinin yanına Hakan karakteri geldi. Hakan karakterini Nejat Uygur Jr. canlandırıyor. Peki, Nejat Uygur Jr. kimdir, kaç yaşında? Nejat Uygur Jr, Nejat Uygur'un neyi oluyor? Nejat Uygur babası kim?

Nejat Uygur Behzat Uygur'un oğlu, Süheyl Uygur'un yeğeni ve ünlü tiyatro duayeni, komedi oyuncusu Nejat Uygur'un da torunu! Oyuncu bir aileden gelen Nejat Uygur Jr. da ailesinin yolundan gidiyor ve oyunculuk yapıyor! Kırmızı Oda'ya Hakan karakteri ile giren Nejat Uygur merak ediliyor. Peki, Peki, Kırmızı Oda konuk oyuncusu Nejat Uygur kimdir? Nejat Uygur Jr. kimdir, kaç yaşında? Nejat Uygur kimin oğlu?

NEJAT UYGUR JR. KİMDİR?

Nejat Uygur Jr. 1 Ocak 1995 yılında İstanbul'da doğdu ve 25 yaşında. Babası ünlü oyuncu Behzat Uygur ve amcası da ünlü oyuncu Süheyl Uygur'dur. Nejat Uygur Jr. adını ünlü oyuncu, tiyatro ve komedi duayeni dedesi Nejat Uygur'dan almaktadır. Nejat Uygur Jr. da dedesi ve amcaları gibi oyunculuk yapmaktadır. Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Uygur'un asıl alanı tiyatrodur. Nejat Uygur Jr. ilk olarak arkadaşı Sina ile çektiği Vine videoları ile tanındı.

Nejat Uygur lise eğitimini TED İstanbul Koleji'nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimi almadı, direkt olarak aile mesleği olan ve hevesli olduğu oyunculuğa başladı. Oyunculuk kariyerine sosyal medyada çektiği videolarla başladıktan sonra dizilere de yönelmiştir. Bizim Hikaye dizisinde canlandırdığı Hikmet rolü tanınan Uygur, daha sonra da tanınmaya ve oyunculuğa devam etmiştir.