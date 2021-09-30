Oyuncu Nejat İşler, Bodrum'daki evini kapatarak otele yerleşti

Oyuncu Nejat İşler ve Erkan Can, YouTube'da NeyseNe kanalında yayınlanan 'Caner Özyurtlu ile Loş Sohbetler' programına konuk oldu. Hayatından bahsede Nejat İşler, otelde yaşama kararından ve yönetmenlik yapmakla ilgili konuştu.

"ÇALIŞIRSAM GÜVENCE ALTINDAYIM"

Özyurtlu'nun "Maddi anlamda güvence altında mısın?" sorusu üzerine konuşan Nejat İşler, "Çalışırsam evet. İki yeğenim var. Ters bir şey olursa diye onlara bir şeyler bırakmak istiyorum. Biraz da o yüzden çalışıyorum. Ben yaşarım bir şekilde. Lüksüm yok çünkü. Arada sırada yurt dışına seyahate gidiyorum, o kadar" dedi.

"YAVAŞ YAVAŞ UFALMAYA BAŞLADIM"

Bodrum'daki evini kapatarak Taksim bölgesinde bir otele yerleştiğinden bahseden İşler, sözlerine şöyle devam etti: "Eşyalarım kutuların içinde arkadaşın evinde duruyor. O da çok fazla değil, iki sandık. Çok eşya edinmedim. Bu bana eksik değil, aksine özgür hissettiriyor… Bu kararı vermem de enteresan oldu. Benim eski işim, saklamacı bir iş; kitaptı, plaktı, objeydi. Evim depo gibiydi. Ondan kurtuldum. Tasarlayarak yapmadım bunu. Yavaş yavaş ufalmaya başladım. Bir sırt çantasına sığdı her şey en sonunda. Bir şey lazım olursa gider alırım, ne olacak?"

"BAŞIMI BELAYA SOKMAK İSTİYORUM"

Yönetmenlik yapma fikriden de bahseden İşler, "Her şeyin bir zamanı var. Ben hiç hissetmemiştim yönetmenliğin zamanı geldiğini. Şimdi şimdi 'olabilir' diyorum. Senaryoda yazan laflarla ilgilenmiyorum artık. Benim olmadığım sahnelerle ilgili de bir sürü fikrim oluyor. Yapımla ilgili bir fikrim oluyor mesela. Bir sürü şeye karışmak istiyor canım. Başımı belaya sokmak istiyorum, öyle söyleyeyim" şeklinde konuştu.

Haberler.com - Magazin Haberleri