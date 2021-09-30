Oyuncu Nejat İşler, Bodrum'daki evini kapatarak otele yerleşti - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oyuncu Nejat İşler, Bodrum'daki evini kapatarak otele yerleşti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Oyuncu Nejat İşler, Bodrum'daki evini kapatarak İstanbul'da bir otele yerleşti. Bu durumun kendisini özgür hissettirdiğini söyleyen İşler, "Bir sırt çantasına sığdı her şey" dedi.

Oyuncu Nejat İşler ve Erkan Can, YouTube'da NeyseNe kanalında yayınlanan 'Caner Özyurtlu ile Loş Sohbetler' programına konuk oldu. Hayatından bahsede Nejat İşler, otelde yaşama kararından ve yönetmenlik yapmakla ilgili konuştu.

Özyurtlu'nun "Maddi anlamda güvence altında mısın?" sorusu üzerine konuşan Nejat İşler, "Çalışırsam evet. İki yeğenim var. Ters bir şey olursa diye onlara bir şeyler bırakmak istiyorum. Biraz da o yüzden çalışıyorum. Ben yaşarım bir şekilde. Lüksüm yok çünkü. Arada sırada yurt dışına seyahate gidiyorum, o kadar" dedi.

Bodrum'daki evini kapatarak Taksim bölgesinde bir otele yerleştiğinden bahseden İşler, sözlerine şöyle devam etti: "Eşyalarım kutuların içinde arkadaşın evinde duruyor. O da çok fazla değil, iki sandık. Çok eşya edinmedim. Bu bana eksik değil, aksine özgür hissettiriyor… Bu kararı vermem de enteresan oldu. Benim eski işim, saklamacı bir iş; kitaptı, plaktı, objeydi. Evim depo gibiydi. Ondan kurtuldum. Tasarlayarak yapmadım bunu. Yavaş yavaş ufalmaya başladım. Bir sırt çantasına sığdı her şey en sonunda. Bir şey lazım olursa gider alırım, ne olacak?"

Nejat İşler, Bodrum'daki evini kapatarak otele yerleşti

Yönetmenlik yapma fikriden de bahseden İşler, "Her şeyin bir zamanı var. Ben hiç hissetmemiştim yönetmenliğin zamanı geldiğini. Şimdi şimdi 'olabilir' diyorum. Senaryoda yazan laflarla ilgilenmiyorum artık. Benim olmadığım sahnelerle ilgili de bir sürü fikrim oluyor. Yapımla ilgili bir fikrim oluyor mesela. Bir sürü şeye karışmak istiyor canım. Başımı belaya sokmak istiyorum, öyle söyleyeyim" şeklinde konuştu.

Oyuncu Nejat İşler, Bodrum'daki evini kapatarak otele yerleşti
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop
Magazin Gülben Ergen Amelia Hamlin Yiğit Marcus Aral
Spor Namaz Vakitleri Stefan Kuntz Mehmet Topal Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Olaf Scholz Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Oyuncu Nejat İşler, Bodrum'daki evini kapatarak otele yerleşti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:17:48. #1.12#