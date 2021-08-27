Nejat Eslen kimdir? Nejat Eslen kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Nejat Eslen kimdir? Nejat Eslen kaç yaşında, aslen nerelidir?

Nejat Eslen kimdir? Nejat Eslen kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen son dönemde en çok merak edilen isimler arasındadır. Peki, Nejat Eslen kimdir? Nejat Eslen kaç yaşında, aslen nerelidir?

1994 yılında Tuğgeneral rütbesindeyken emekli olan ve Strateji ile ilgili birçok makalesi bulunan Nejat Eslen, son dönemde en merak edilen isimler arasında yer almakta. Vatandaşlar Nejat Eslen ile ilgili en çok "Nejat Eslen kimdir? Nejat Eslen kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını aratmakta. İşte Nejat Eslen ile ilgili detaylar haberimizde. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

NEJAT ESLEN KİMDİR?

Nejat Eslen, emekli tuğgeneral; Tarih Boyu Savaş ve Strateji adlı kitapların yazarı. Televizyon programlarında yorumcu olarak katılan Eslen bilgi ve birikimlerini paylaşmaktadır.

1943 yılında Çatalca, İstanbul'da doğdu. 1962 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirerek subay olan Nejat Eslen Ege Üniversitesi İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvetler Akademisi ve ABD Kara Harp Koleji mezunudur. 1994 yılında tuğgeneral rütbesi ile emekli olan Nejat Eslen'in stratejiyle ilgili birçok makalesi vardır.

KİTAPLARI Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

  • Küresel Güç Mücadelesi: 21. Yüzyılda Jeostrateji (2000, 2017),
  • Tarih Boyu Savaş ve Strateji (2003, 2018),
  • Küresel Hamleler Anahtar Stratejiler (2005).
  • Yeniden Şekillenen Dünya (2006),
  • Çok Kutuplu Düzene Doğru (2008).
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Nejat Eslen kimdir? Nejat Eslen kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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