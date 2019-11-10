Nehre düşen ünlü tarihçinin sırt çantasında bir kadının kolları bulundu
Rusya'nın tanınan tarihçilerinden Oleg Sokolov içine düştüğü nehirden kurtarıldıktan sonra sırt çantasında bir kadının kesilmiş kolları bulundu. Saint Petersburg polisi Sokolov'u cinayet şüphesiyle gözaltına gözaltına aldı.
The Guardian'ın aktardığına göre Rusya'nın tanınan tarihçilerinden Oleg Sokolov cesedi saklamaya çalışırken nehre düştü. Saint Petersburg polisi sarhoş olduğu belirtilen Sokolov'u cinayet şüphesiyle gözaltına gözaltına aldı.
Rus basınına göre polis, Sokolov'un evinde daha önce beraber akademik çalışmalarda bulunduğu 24 yaşındaki Anastasya Yeşenko'nun kafası kesilmiş cesedini buldu.
FRANSA ONUR MADALYASI SAHİBİ
Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, "63 yaşındaki bir adam Moika nehrinde kurtarıldı. Sırt çantasında bir kadının kolları bulunan adam, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı" ifadeleri yer aldı.
Fransız komutan Napolyon Bonapart hakkında birçok çalışması olan Sokolov'a 2003'te Fransa Onur Madalyası verilmişti.