Negro ne demek? Negro anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Negro kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Negro anlamı ne? Negro ne demek?

NEGRO NE DEMEK?

Negro, Türkçe anlamı siyahi demektir. Nero, İtalyanca bir kelimedir. Anlamı ise "Siyah" demektir.

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