Negro ne demek? Negro anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Negro, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Negro ne demek? Negro anlamı ne? İşte, Negro kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Negro kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Negro anlamı ne? Negro ne demek?
NEGRO NE DEMEK?
Negro, Türkçe anlamı siyahi demektir.
Nero, İtalyanca bir kelimedir. Anlamı ise "Siyah" demektir.
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet