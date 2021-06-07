Nefesini Tut 2 Filmi
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Nefesini Tut 2 Filmi

Nefesini Tut 2 Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Nefesini Tut 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Nefesini Tut 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Görme engelli bir adamın evini soymaya çalışan üç gencin yaşadıklarını konu edinen Nefesini Tut filminin devam halkası olan yapımın senaryosunu yönetmen koltuğunda Fede Alvarez oturuyor.

Yönetmen: Rodo Sayagues

Senaryo: Rodo Sayagues, Fede Alvarez

Oyuncular: Stephen Lang, Rocci Williams, Stephanie Arcila, Bobby Schofield, Adam Young, Diaana Babnicova, Christian Zagia

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Don't Breathe 2

Yapımcı Firma: Sony Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros. Türkiye

Vizyon Tarihi: 13.08.2021

Nefesini Tut 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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