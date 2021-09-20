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Nefes kesen tatbikat drone ile görüntülendi

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Nefes kesen tatbikat drone ile görüntülendi

Bu yıl 11'incisi Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde Marmaris Aksaz bölgesinde devam eden ve NATO Müttefik Denizaltı Komutanlığı tarafından planlanan Dynamıc Monarch tatbikatı drone ile görüntülendi.

Bu yıl 11'incisi Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde Marmaris Aksaz bölgesinde devam eden ve NATO Müttefik Denizaltı Komutanlığı tarafından planlanan Dynamıc Monarch tatbikatı drone ile görüntülendi.

Nefes kesen tatbikat drone ile havadan görüntülendi. Tatbikat süresince üç farklı sahada dibe oturmuş üç denizaltıya, kurtarma gemileri ile müdahalede bulunuluyor. Görüntülerde tatbikat esnasında deniz unsurlarının arama kurtarma çalışmaları yer alıyor. Birçok deniz unsurunun katıldığı tatbikata paraşütle arama kurtarma ekibi ile kazazede personelin denizden toplanması ve ilk müdahalelerinin yapılması, kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisine yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması, denizaltı gemisinin atmosferik şartlarının iyileştirilmesi amacıyla harici havalandırma, mahsur kalan personelin kurtarılması icra edildi.

Tatbikatta NATO ve NATO üyesi olmayan ülkelerden personelin katılımıyla 21 Eylül 2021 tarihinde fiili olarak yapılan kurtarma eğitimleri icra edilecek. - MUĞLA

Nefes kesen tatbikat drone ile görüntülendi

Nefes kesen tatbikat drone ile görüntülendi

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