Need for Speed: Heat Çapraz Platform Desteğine Kavuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Need for Speed: Heat Çapraz Platform Desteğine Kavuştu

Need for Speed: Heat için artık içerik desteğinin sonuna gelindi. Geçtiğimiz senenin Kasım ayında çıkmış olan yarış oyunu için bugün son güncelleme yayınlandı.

Need for Speed: Heat Çapraz Platform Desteğine Kavuştu
09.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:52

Need for Speed: Heat için artık içerik desteğinin sonuna gelindi. Geçtiğimiz senenin Kasım ayında çıkmış olan yarış oyunu için bugün son güncelleme yayınlandı. PC (Origin ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yayınlanan güncelleme ile Need for Speed: Heat çapraz platform desteğine kavuşmuş oldu.

Need for Speed serisinin oyunları Need for Speed: Rivals oyunundan bu yana Ghost Games stüdyosu tarafından geliştiriliyordu ama Şubat ayında yapılan duyuru ile Criterion Games stüdyosuna geri dönüş yapılmış olduğunu öğrenmiştik. Birleşik Krallık menşeli stüdyo sıradaki oyuna bütünüyle odaklanmadan önce, Need for Speed: Heat sayfasını kapatmayı ihmal etmedi.

Need for Speed: Heat Çapraz Platform Desteği Sunacak

Dün oyunun resmi sayfasından yeni bir paylaşım yapan Criterion Games, bugün itibarıyla son bir güncellemenin yayınlanacağını duyurmuştu. PC (Origin ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanan bu güncelleme genel olarak hata çözümlemeleri içeriyor olsa da, biz oyuncular açısından önemli bir yeniliği de beraberinde getiriyor: Çapraz platform desteği.

Oyununuzu güncelledikten sonra, diğer platformlarda oynayan arkadaş(lar)ınızı davet edebilecek ve birlikte çevrimiçi yarışlar yapabilecek veya Palm City sokaklarında dilediğiniz gibi dolaşabileceksiniz. Bu, aynı zamanda Need for Speed: Heat oyununa Electronic Arts tarihinde çapraz platform desteği sunan ilk oyun olma özelliğini kazandırdı.

Son güncellemenin ardından Criterion Games artık yeni oyuna odaklanacak. Şu an için karşımıza nasıl bir Need for Speed oyununun geleceğini bilmiyoruz ama Genel Müdür Matt Webster oyuncuların geri dönüşlerini dinleyeceklerini söylüyor. Bununla birlikte, ilk detaylar da EA Play Live 2020 sırasında verilecekmiş.

Need for Speed: Heat Bu Ay Ücretsiz Oluyor

Son olarak, Need for Speed: Heat 16 Haziran 2020 tarihinde EA Access ve Origin Access Basic servislerinin ücretsiz oyun kütüphanesine ekleneceği de müjdelendi. Yani aktif aboneliğiniz varsa, serinin güncel oyununu ek bir ücret ödemeden indirdikten sonra herhangi bir kısıtlama olmaksızın oynayabileceksiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Haber
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı Haber
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Haber
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu
Babasına kızıp 7 bin TL'lik kombiyi parçalayan şahıs bu defa evi yaktı
Babasına kızıp 7 bin TL'lik kombiyi parçalayan şahıs bu defa evi yaktı
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza kesilen vatandaş, 'Canımızı mı alacaksınız' diyerek tepki gösterdi
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza kesilen vatandaş, "Canımızı mı alacaksınız" diyerek tepki gösterdi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Metin Bulut Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Şahin Şerifoğulları
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Beyazıt Öztürk Şahan Gökbakar
Spor Semih Özsoy Lionel Messi Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Haziran Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Need for Speed: Heat Çapraz Platform Desteğine Kavuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 14:58:43. #1.14#
title