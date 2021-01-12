Nedim Yamalı kimdir? Nedim Yamalı kaç yaşında, nereli? Nedim Yamalı hayatı ve biyografisi
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Nedim Yamalı kimdir? Nedim Yamalı kaç yaşında, nereli? Nedim Yamalı hayatı ve biyografisi

12.01.2021 16:56 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:00
Nedim Yamalı kimdir? Nedim Yamalı kaç yaşında, nereli? Nedim Yamalı hayatı ve biyografisi

Nedim Yamalı kimdir? Nedim Yamalı kaç yaşında, nereli? 2014 yılı Haziran ayından itibaren AK Parti Ankara İl Başkalığı görevini üstlenen Nedim Yamalı Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin kurucular kurulu listesinde yer almakta. İşte Nedim Yamalı hayatı ve biyografisi

Nedim Yamalı, AK Parti Ankara İl Başkanı görevini yürüttü. AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, Nedim Yamalı ve Selim Temurci ile 24. Dönem Milletvekili Feramuz Üstün de partiden istifa etmişti. Nedim Yamalı, Davutoğlu'nun kuracağı partide kurucular kurulu listesinde yer almasından sonraNedim Yamalı'nın kim olduğu merek edilmeye başlandı. Peki Nedim Yamalı kimdir, nerelidir? İşte Nedim Yamalı hayatı biyografisi.

NEDİM YAMALI KİMDİR?

Mustafa Nedim Yamalı 1961'de Edirne'de doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Saime'dir. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 yılında AK Parti Ankara İl Başkanlığı kurucuları arasında yer aldı. 2001-2003 yılları arasında Ankara İl Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yaptı. Çeşitli STK'larda aktif görev aldı. SERVER Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığını halen yürütmektedir. 2014 yılı Haziran ayından itibaren AK Parti Ankara İl Başkalığı görevini üstlenmiştir. Mezuniyetiyle birlikte özel kliniğinde başladığı mesleki hayatına devam etmektedir. AK Parti Ankara İl Başkanı Diş Hekimi Mustafa Nedim Yamalı iyi derecede İngilizce bilmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara İl Başkanı görevini yürüten daha sonra Ahmet Davutoğlu ile birlikte AK Parti'den istifa eden Nedim Yamalı evli olup iki çocuk babasıdır.

Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinde kurucular kurulu listesinde yer alması beklenen diğer isimler ise şunlar: HSYK üyesi Ali Aydın, Mesut Özakcan, Talha Erol Durmaz, Coşkun Çakır, Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün, Mustafa Öztürk, Selim Temurci, Kerim Özkul, Ümit Yardım, Hakan Albayrak, Mehmet Ali Pulcu, Etyen Mahçupyan, Ömer Faruk Başaran, Ali Sarıkaya, Ömer Ünal, İbrahim Turhan, Feramuz Üstün, Cemalettin Kani Torun ve Cuma İçten.

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