Nedim Şener kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Nedim Şener hayatı ve hakkında bilgiler!
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Nedim Şener kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Nedim Şener hayatı ve hakkında bilgiler!

23.10.2020 21:49 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:53
Nedim Şener kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Nedim Şener hayatı ve hakkında bilgiler!

Açık oturum programlarına da katılan Nedim Şener'in kim olduğu merak ediliyor. Peki Nedim Şener kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler sizlerle...

Vatandaşlar tarafından Nedim Şener'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki Nedim Şener kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

NEDİM ŞENER KİMDİR?

Nedim Şener 1966, Almanya doğumlu Türk gazeteci ve yazar.

Nedim Şener doğum tarihi : 1966

Nedim Şener kaç yaşında : 54 yaşında

Nedim Şener memleketi neresi : Almanya doğumlu

Nedim Şener mesleği ne : Gazeteci, yazar

NEDİM ŞENER HAYATI

1990 yılında İstanbul Üniversitesi'nde, "Uluslararası Ticaret ve Türkiye'nin Dünya Ekonomisine Eklemlenmesi" başlıklı teziyle, iktisat dalında yüksek lisansını tamamladı. Gazeteciliğe 1992 yılında Dünya gazetesinde başladı. 1994 yılında çalışmaya başladığı Milliyet gazetesindeki işine Mayıs 2011'de son verildi. Ocak 2010'dan Mart 2011'e kadar Posta gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Yolsuzluk, terör finansmanlığı, Susurluk olayı, Hrant Dink suikastı, cemaat ve istihbarat konularında kitapları yayımlanmıştır.

3 Mart 2011'de Oda TV'ye yönelik Ergenekon soruşturması kapsamında gazeteci Ahmet Şık ile birlikte gözaltına alınan Şener, tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi'ne konuldu. Ergenekon terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle yedi yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaktadır. 12 Mart 2012'de tahliye edilmiştir. Tahliyesinin ardından yaptığı araştırmaların bedelini ödetmeye çalıştıklarını ifade ederken, "Hrant için adalet için diyerek cezaevine girdim aynı sözler ile çıkıyorum. Hrant Dink için adalet sağlanmadıkça ne özgürlükten ne güvenlikten bahsedebiliriz. Bundan sonra bütün amacımız Hrant Dink'in kanını yerde bırakmamak olacak. İlk haberim Hrantla ilgili olacak. Gerçek hapsedilemez" dedi.

NEDİM ŞENER'İN KİTAPLARI

Helal Tekme: Korkma, Alışma, Unutma! (2014)

Baba Seni Neden Oraya Koydular? (2012) (Silivri Cezaevi Süreci)

Kırmızı Cuma (2011) (Hrant Dink suikastı)

İşte Hayatım (2010) (Uğur Dündar biyografisi)

Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları (2009)

Türkiye'de Farklı Olmak (2009) (Binnaz Toprak, İrfan Bozan ve Tan Morgül ile birlikte)

Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gülen ve Cemaat (2009)

Hayırsever Terrorist (2006) (Şeyh Yasin El Kadı dosyası)

Fırsatlar Ülkesinde Bir Kemal Abi (2005) (Kemal Unakıtan dosyası)

Kod Adı: Atilla (2004) (Susurluk olayı)

Naylon Holding (2002)

Tepeden Tırnağa Yolsuzluk (2001)

Uzanlar: Bir Korku İmparatorluğunun Çöküşü (2000)

Altın: İstanbul Altın Borsası ve Dünya'daki Örnekleri (1994)

NEDİM ŞENER'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

1998, 1999, 2000 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Ekonomi Muhabiri Ödülü

1998 Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü

2002 Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü

2007 Çağdaş Gazeteciler Derneği Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü

2009 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü

2010 Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülü

2010 Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri En İyi Yazar Ödülü

2010 Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü

2010 Uluslararası Basın Enstitüsü (International Press Institute) Basın Özgürlüğü Kahramanı

2010 PEN İfade Özgürlüğü Ödülü

2012 Kutlu Adalı Onur Ödülü

2013 Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü

2015 Leipzig Basın Özgürlüğü ve Medyanın Geleceği Ödülü

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