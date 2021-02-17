Necla Nazır'ın kızı annesinin doğum gününü "canımın içisin" paylaşımıyla kutladı
17.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:53
YEŞİLÇAM'ın efsane ismi Necla Nazır'ın ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur ile evliliğinden olan kızı Tuğçe Tayfur annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
YEŞİLÇAM'ın efsane ismi Necla Nazır'ın ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur ile evliliğinden olan kızı Tuğçe Tayfur annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Tuğçe Tayfur, "Canımın içisin" notuyla annesi Necla Nazır ile olan fotoğrafını paylaştı. Tayfur'un yaptığı bu paylaşım çok sayıda takipçisi tarafından beğenildi.
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- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı