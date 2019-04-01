Necip Rezak'a Vergi Ödememe Suçlaması

KUALA Malezya'da kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında yargılanan eski Başbakan Necip Rezak'ın elde ettiği bazı gelirlerin vergisini ödemediği ileri sürüldü.

Malezya basınında yer alan haberlerde, Kamu Gelirleri İdaresinin, 2011-2017 yıllarında elde ettiği ve vergiye tabi 4 milyar Malezya ringgiti (980 milyon dolar) gelirin vergilerini beyan etmediği gerekçesiyle eski Başbakan Necip'in 1,5 milyar Malezya ringgiti (367 milyon dolar) vergi ödemesine karar verdiği belirtildi.

Haberlerde, vergileri beyan edilmeyen gelirden 2,6 milyar Malezya ringgitinin (637 milyon dolar) 1MDB fonuna ait olduğu öne sürüldü.

Vergi kaçırdığı iddialarına ilişkin haberlere sosyal medyadan cevap veren Necip, bahse konu gelirin Suudi Arabistan'dan gelen bağışlara ait olduğunu ve dış ülkelerden gelen paraların vergiye tabi tutulamayacağını savundu.

Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 42 suçlamayla tutuksuz yargılanan eski Malezya Başbakanı'nın duruşması Çarşamba günü yapılacak.

1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip Rezak'ın, fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar vasıtasıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk, Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paranın Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan Necip, 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında 42 suçlamayla yargılanıyor.

Kaynak: AA