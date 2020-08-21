Necip Fazıl Kısakürek, Surda Bir Gedik Açtık şiiri sözleri Necip Fazıl Kısakürek'in Surda bir gedik açtık şiiri sözleri ve manası ile beğeni topluyor. İşte ecip Fazıl Kısakürek'in Surda Bir Gedik Açtık şiiri sözleri!

Şiir severlerinen beğendiği şiirlerden olan Surda Bir Gedik Açtık şiiri, sözleri ile merak ediliyor. İşte, Necip Fazıl Kısakürek Surda Bir Gedik Açtık şiiri sözleri! SURDA BİR GEDİK AÇTIK - NECİP FAZIL KISAKÜREK Zaman bendedir, Mekan bana emanet, Kim var diye soranlar Ben burdayım ilelebet! Canla canı ola Can verdik yolunda Kırdım zincirimi, Hoşgeldin Ey hürriyet! Duysun tüm dünya Duysun simdi, Yeter artık diyen, Masumların sesini! Bitsin bu esaret, bu zillet Hadi ayağa kalk, Bitsin bu hasret! Surda bir gedik açtık Mukaddes mi mukaddes Ey kahbe rüzgar artık, Ne yandan esersen es! Duysun tüm dünya! Duysun şimdi, Yeter artık diyen Masumların sesini. Bitsin bu esaret! Hadi ayağa kalk Bitsin bu hasret. Surda bir gedik açtık Mukaddes mi mukaddes Ey kahpe rüzgar Artık ne yandan esersen es...