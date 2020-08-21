Necip Fazıl Kısakürek, Surda Bir Gedik Açtık şiiri sözleri
Necip Fazıl Kısakürek'in Surda bir gedik açtık şiiri sözleri ve manası ile beğeni topluyor. İşte ecip Fazıl Kısakürek'in Surda Bir Gedik Açtık şiiri sözleri!
21.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:55
Şiir severlerinen beğendiği şiirlerden olan Surda Bir Gedik Açtık şiiri, sözleri ile merak ediliyor. İşte, Necip Fazıl Kısakürek Surda Bir Gedik Açtık şiiri sözleri!
SURDA BİR GEDİK AÇTIK - NECİP FAZIL KISAKÜREK
Zaman bendedir,
Mekan bana emanet,
Kim var diye soranlar
Ben burdayım ilelebet!
Canla canı ola
Can verdik yolunda
Kırdım zincirimi,
Hoşgeldin
Ey hürriyet!
Duysun tüm dünya
Duysun simdi,
Yeter artık diyen,
Masumların sesini!
Bitsin bu esaret, bu zillet
Hadi ayağa kalk,
Bitsin bu hasret!
Surda bir gedik açtık
Mukaddes mi mukaddes
Ey kahbe rüzgar artık,
Ne yandan esersen es!
Duysun tüm dünya!
Duysun şimdi,
Yeter artık diyen
Masumların sesini.
Bitsin bu esaret!
Hadi ayağa kalk
Bitsin bu hasret.
Surda bir gedik açtık
Mukaddes mi mukaddes
Ey kahpe rüzgar
Artık ne yandan esersen es...