Necdet Pamir kimdir? Necdet Pamir kaç yaşında, nereli? Necdet Pamir hayatı ve biyografisi!

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NECDET PAMİR KİMDİR?

Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. CHP Enerji Komisyonu Başkanı. TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı.

Necdet Pamir, 25 yıl Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda her kademede (mühendis, şef, başmühendis, proje müdürü) olarak görev aldı. Petrol Taşıma ve Pazarlama Grup Başkanlığı ve Genel Müdür Muavinliği (1995-1996) yaptı. Başbakanlık Boru Hatları Koordinasyon Kurulu'nda TPAO temsilcisi olarak çalıştı (1995-1996).

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