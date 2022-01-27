Necdet Pamir kimdir? Necdet Pamir kaç yaşında, nereli? Necdet Pamir hayatı ve biyografisi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Necdet Pamir kimdir? Necdet Pamir kaç yaşında, nereli? Necdet Pamir hayatı ve biyografisi!

Haberler.com - Gündem
Necdet Pamir kimdir? Necdet Pamir kaç yaşında, nereli? Necdet Pamir hayatı ve biyografisi!

Enerji gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Necdet Pamir izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Necdet Pamir kaç yaşında, nereli? Necdet Pamir hayatı ve biyografisi! Necdet Pamir kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Necdet Pamir hakkında araştırmalar yapılıyor. Necdet Pamir kimdir? Necdet Pamir kaç yaşında, nereli? Necdet Pamir hayatı ve biyografisi!

NECDET PAMİR KİMDİR?

Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi.

CHP Enerji Komisyonu Başkanı.

TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı.

Necdet Pamir, 25 yıl Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda her kademede (mühendis, şef, başmühendis, proje müdürü) olarak görev aldı. Petrol Taşıma ve Pazarlama Grup Başkanlığı ve Genel Müdür Muavinliği (1995-1996) yaptı. Başbakanlık Boru Hatları Koordinasyon Kurulu'nda TPAO temsilcisi olarak çalıştı (1995-1996).

Haberler.com - Gündem

Kimdir, Gündem, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title