Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı
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Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'ın karşılıklı açtıkları boşanma davası karara bağlandı. Tarafları eşit kusurlu bularak maddi ve manevi tazminat taleplerini reddeden mahkeme, çocukların velayetini Nagehan Şaşmaz'a vererek 2 çocuğa ayda toplam 16 bin TL nafaka ödenmesine hükmetti.

Oyuncu Necati Şaşmaz, 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz'a 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat talebiyle ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açmıştı. Nagehan Şaşmaz ise psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia ederek 20 milyon tazminat talebiyle karşı dava açmıştı. 2 çocuğu için toplamda 60 bin lira aylık nafaka talebinde bulunmuştu.

DAVA 2 BUÇUK YIL SÜRDÜ

Yaklaşık 2 buçuk sene süren boşanma davası bugün karara bağlandı. Anadolu 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın 13. celsesine taraflar katılmadı. Nagehan Şaşmaz'ın avukatı Deniz Ketenci ve Necati Şaşmaz'ın avukatı Altın Mimir salonda hazır bulundu.

Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı

BOŞANDILAR

İki tarafın açtığı boşanma davasını ayrı ayrı kabul eden mahkeme, tarafların boşanmalarına karar verdi. Çocukların velayetlerinin anne Nagehan Şaşmaz'a verilmesine hükmeden mahkeme, çocukların ebeveynlerinin ortak kararının olmadığı sürece herhangi bir ebeveyn tarafından yurt dışına çıkarılmamasına hükmetti.

TARAFLARIN TAZMİNAT TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, tarafların eşit kusurlu oldukları kanaatine varıldığından maddi ve manevi tazminat taleplerini reddetti. Tarafların dosyaya yansıyan ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alan mahkeme, Nagehan Şaşmaz'ın yoksulluk nafakası talebinin reddine hükmetti. Mahkeme, Necati Şaşmaz'ın 2 çocuğuna toplamda ayda 16 bin lira ödemesine karar verdi.

Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı

'ÇOCUKLAR TARİKAT MERKEZİNE GÖTÜRÜLMESİN' TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme ayrıca, Necati Şaşmaz'ın çocuklarını tarikat merkezlerine götürmemesi hususunda bir karar verilmesine yönelik talepleri de yargılamanın esasına yönelik olmaması gerekçesiyle reddetti.

Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı - Haberler Magazin
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