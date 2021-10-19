Necati Gün bulundu mu? Müge Anlı'da Selçuk Necati Gün kimdir, bulundu mu? Selçuk Necati Gün, kaç yaşında, nereli?

SELÇUK, İZMİR (Haberler.com) - Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Selçuk Necati Gün aranıyor. Peki, Müge Anlı'da Selçuk Necati Gün bulundu mu? Selçuk Necati Gün, kaç yaşında, nereli? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

SELÇUK NECATİ GÜN BULUNDU MU?

Zonguldak'ta yaşayan Gün ailesi, 11 gün önce kaybolan Selçuk Necati Gün'ü arıyor. Selçuk Necati Gün'ün 19 yaşındaki eşi Cansu Gün, eşiyle arasında problemler olduğunu ve eşinin kendisini kıskandığını söyledi. Eşi kaybolmadan önce kadın sığınma evine yerleştiğini söyleyen genç kadın, "Emre isimli biriyle konuştuğumu söylüyordu ama Emre diye biriyle konuşmadım. Daha sonra farklı biriyle olan mesajlaşmalarımı yakaladı ve bu yüzden kavga ettik" dedi.

Selçuk Necati Gün'ün arkadaş çevresinde değişiklik olduğunu ifade eden Cansu Gün, yaşanan olaylardan dolayı Sezer Aktaş ve Tayfun Çimen'in sorumlu olduğunu ifade etti. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SELÇUK NECATİ GÜN KİMDİR?

4 çocuk babası, 33 yaşındaki genç adam 11 gün önce ortadan kayboldu. Ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Selçuk Necati Gün'ü arıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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