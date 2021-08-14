Nebi Sümer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Nebi Sümer'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Nebi Sümer geliyor. Prof. Dr. Nebi Sümer Sabancı Üniversitesi öğretim üyesidir. Bazı açık oturum programlarına katılan ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nebi Sümer'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Nebi Sümer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Prof. Dr. Nebi Sümer yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Peki, Nebi Sümer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne?

NEBİ SÜMER KİMDİR?

Prof. Dr. Nebi Sümer, ODTÜ Psikoloji Bölümü'nde lisans, Hacettepe Üniversitesi'nde Gelişim Psikoloji alanında yüksek lisans ve ABD, Kansas State Üniversitesi'nde sosyal psikoloji alanında doktora yapmıştır. 2011-2012 Fulbright araştırma desteği ile ABD Cornell Üniversitesi'nde bulunan Nebi Sümer, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ'de görev yaptıktan sonra 2018 yılından itibaren Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde çalışmaktadır.

Nebi Sümer'in temel araştırma alanları yaşam boyu bağlanma dinamikleri ve ebeveyn davranışları, ulaşım ve trafik psikolojisi, psikolojik ölçüm, işsizliğin ve iş güvencesizliğinin etkileri ve psikoloji eğitimi/öğretimi konularını kapsamaktadır. Bu konularda geniş çaplı ulusal ve uluslararası araştırmalar yürütmüş ve çok sayıda bilimsel makale, kitap bölümü ve kitap yayınlamıştır. Bilim Akademisi Derneği üyesidir.

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Nebi Sümer'in Twitter'da 12 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabına "@nebisumer" adresinden ulaşabilirsiniz.