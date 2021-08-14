Nebi Sümer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Nebi Sümer'in hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nebi Sümer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Nebi Sümer'in hayatı ve biyografisi!

Nebi Sümer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Nebi Sümer'in hayatı ve biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Nebi Sümer geliyor. Prof. Dr. Nebi Sümer Sabancı Üniversitesi öğretim üyesidir. Bazı açık oturum programlarına katılan ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nebi Sümer'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Nebi Sümer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Prof. Dr. Nebi Sümer yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Peki, Nebi Sümer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne?

NEBİ SÜMER KİMDİR?

Prof. Dr. Nebi Sümer, ODTÜ Psikoloji Bölümü'nde lisans, Hacettepe Üniversitesi'nde Gelişim Psikoloji alanında yüksek lisans ve ABD, Kansas State Üniversitesi'nde sosyal psikoloji alanında doktora yapmıştır. 2011-2012 Fulbright araştırma desteği ile ABD Cornell Üniversitesi'nde bulunan Nebi Sümer, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ'de görev yaptıktan sonra 2018 yılından itibaren Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde çalışmaktadır.

Nebi Sümer'in temel araştırma alanları yaşam boyu bağlanma dinamikleri ve ebeveyn davranışları, ulaşım ve trafik psikolojisi, psikolojik ölçüm, işsizliğin ve iş güvencesizliğinin etkileri ve psikoloji eğitimi/öğretimi konularını kapsamaktadır. Bu konularda geniş çaplı ulusal ve uluslararası araştırmalar yürütmüş ve çok sayıda bilimsel makale, kitap bölümü ve kitap yayınlamıştır. Bilim Akademisi Derneği üyesidir.

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Nebi Sümer'in Twitter'da 12 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabına "@nebisumer" adresinden ulaşabilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Mustafa Sandal Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Ali Koç Caner Erkin Abdullah Avcı Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nebi Sümer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Nebi Sümer'in hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 19:05:27. #1.16#

title